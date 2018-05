Sassuolo, da decidere il futuro di Iachini: tre nomi per la panchina

© foto di Federico Gaetano

Tre nomi per il futuro del Sassuolo. Più quello di Giuseppe Iachini, ovviamente: l'attuale allenatore ha un anno di contratto e molto dipenderà da come finirà la stagione. Però la società, assicura il Resto del Carlino, valuta alternative: sul taccuino della dirigenza, in particolare, Roberto De Zerbi, Rolando Maran e Davide Nicola.