Sassuolo da Europa League? De Zerbi: "Non mi tiro indietro, ma un passo alla volta"

Quali obiettivi per il Sassuolo per questa stagione? Ne ha parlato Roberto De Zerbi nel corso della sua intervista ai canali ufficiali del club neroverde alla vigilia della prima giornata di campionato contro il Cagliari: "Se si sono create queste aspettative alte vuol dire che abbiamo dato segni di meritare qualcosa in più: leggo tante cose, Europa League e altro, io non mi tiro indietro ma dobbiamo fare le cose passo passo. Pensiamo a partire bene per continuare il percorso fatto l'anno scorso, se poi potremmo andare oltre lo dirà il campo".

