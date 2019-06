Sassuolo, da valutare il futuro di Tripaldelli. Previsto incontro tra le parti

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di sassuolonews.net, Alessandro Tripaldelli, promettente terzino sinistro classe 1999 di proprietà del Sassuolo e reduce da un ottimo Mondiale Under 20, ha molte richieste: il giocatore piace in Italia ma anche all'estero. Al momento il Sassuolo e lo stesso Tripaldelli non hanno preso alcuna decisione in merito. Le parti valuteranno il da farsi nelle prossime settimane, ma dipende anche dal futuro di Rogerio, che attende la decisione della Juve, e di Dell'Orco, ma anche dal possibile arrivo di Fares. A sinistra potrebbe esserci molto traffico. Tripaldelli ha le qualità per ritagliarsi un ruolo importante ma dovrà essere presa una decisione dalla società e dal giocatore