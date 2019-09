Sassuolo dai due volti: qual è quello vero? Salto di qualità rimandato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'autogol di Bourabia al 95' ha condannato il Sassuolo alla terza sconfitta in 5 partite. La formazione di Roberto De Zerbi continua a mostrare due volti, uno in casa e un altro in trasferta. Sono arrivati 3 ko, tutti lontano dal Mapei Stadium. I neroverdi in casa hanno collezionato 6 punti, segnando 7 gol e incassandone 1. In trasferta invece il ruolino è differente: 3 sconfitte contro Torino, Roma e Parma con 7 gol subiti e 3 realizzati. Il secondo miglior attacco del campionato ieri si è inceppato e Sepe, portiere dei ducali, ha passato una serata tutto sommato tranquilla. Il Sassuolo ha perso tutte le ultime cinque trasferte di Serie A, subendo in 4 delle cinque occasioni, almeno due gol (13 reti concesse); i neroverdi per 3 volte nella loro storia hanno toccato quota cinque sconfitte esterne di fila: nel 2014, nel 2015 e nel 2019.

Il rendimento del Sassuolo continua ad essere altalenante, il salto di qualità continua a non arrivare. Grande delusione tra i protagonisti. Si è messa anche la sfortuna, è vero, ma i neroverdi non hanno convinto nell'arco dei 90 minuti. Qualche spazio di troppo concesso al contropiedista Gervinho, qualche disattenzione in difesa, troppi errori in fase di palleggio e soprattutto nell'ultimo passaggio, lentezza nel ribaltare l'azione e poca cattiveria in attacco. I neroverdi hanno sofferto, il Parma si è visto annullare due gol, ha fallito un calcio di rigore con Inglese (ancora una volta strepitoso Consigli che aveva salvato i suoi anche nel primo tempo) e ha avuto il merito di crederci di più.

Ora arriva l'Atalanta, poi i neroverdi andranno a Brescia. Due gare importanti per il cammino del Sassuolo. Due gare che potranno dire molto sulle reali ambizioni del Sassuolo. Tornare a casa con 4-6 punti potrebbe cambiare la stagione. E' ancora presto per i bilanci, è ancora presto per le sentenze ma è lecito attendersi qualcosa in più. Proprio come dichiarato dall'a.d. Carnevali a TMW Radio: "Tutti dobbiamo avere l'ambizione di poter credere in un risultato importante. Siamo consapevoli di aver costruito una squadra di qualità, che può avere di più rispetto agli scorsi anni. Se vuoi andare in EL, devi sperare che qualche squadra di livello possa avere delle difficoltà. Noi però abbiamo l'obbligo di ambire a qualcosa d'importante. Dobbiamo puntare in alto, per fare qualcosa di buono".