Sassuolo, dalla Francia: Boga dà la priorità al Marsiglia ma i costi bloccano l'affare

Secondo quanto riporta Le Progres, la priorità di Jeremie Boga in caso di addio al Sassuolo, è l'Olympique Marsiglia. Il giocatore marsigliese, in scadenza con i neroverdi nel 2022, potrebbe lasciare l'Emilia già in questa estate e nonostante l'interesse del Lione, il suo sogno è quello di giocare per il club di Longoria. Il problema per i francesi è il costo dell'esterno, 20 milioni di euro. Solo con un paio di cessioni di primo piano, tipo quella di Caleta Car, l'OM potrebbe dare l'assalto all'attaccante. Altrimenti difficilmente potrà convincere il Sassuolo a lasciarlo andare.