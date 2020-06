Sassuolo, De Zerbi: "A Bergamo abbiamo fatto meglio di oggi, ma ci siamo fatti gol da soli"

vedi letture

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, parla nella piccola conferenza stampa che è seguita al pari contro l'Inter a San Siro: "Siamo stati bravi a non lasciare la gara, a starci sempre dentro, credendoci per arrivare a un risultato positivo. Potevamo fare più gol e qualche gol subito è evitabile. il terzo di sicuro, quando abbiamo perso per l'ennesima volta una marcatura. Parlo di una differenza grossa tra autostima e la presunzione: non voglio gente presuntuosa ma consapevole di poter vincere a Milano se lo merita. Dovete chiederlo a Conte se l'Inter ha sofferto le nostre verticalizzazioni, a Bergamo abbiamo fatto meglio di stasera secondo me, ma oggi abbiamo pareggiato quindi si parlerà della partita del Sassuolo mentre a Bergamo ci siamo fatti gol da soli. E' un miglioramento che non dipende dal discorso tecnico-tattico, ma puramente mentale".