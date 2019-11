© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha così commentato il pari in casa del Lecce a Radio Rai: "Abbiamo giocato bene ma sprecato tanto. Siamo rammaricato, dovevamo portare via i tre punti. Ci siamo ritrovati sul gioco che era stato troppo altalenante in avvio. Con questo esaltiamo la qualità dei singoli. Abbiamo creato tantissimo e concesso poco: il Lecce ha segnato due eurogol, non posso lamentarmi".