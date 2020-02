Sassuolo, De Zerbi ammette: "Qualcosa sul mercato si poteva fare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato a Sky Sport la bella vittoria ottenuta oggi contro la Roma: “Oggi abbiamo fatto una grande partita. Sicuramente qualcosa si può sempre migliorare, ad esempio i due gol subiti. Poi nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più a livello di pericolosità, ma abbiamo fatto una grande partita. Luogo comune sulle squadre di De Zerbi che durano un’ora? Qui a Sassuolo non mi vogliono tanto bene. Ho 40 anni, sicuramente c’è tanto da migliorare da parte di tutti e anche da parte mia. Io a fine primo tempo dicevo che dovevamo fare il quarto gol perché non siamo tanto bravi a gestire. Potevamo chiuderla prima, poi abbiamo messo il quinto difensore perché volevamo vincere. Non giochiamo per fare spettacolo, ma sempre per i tre punti”.

Boga? “Sono tutti in miglioramento, anche Berardi, Djuricic, Locatelli. Ha fatto 6 gol, ma poteva farne 12. Io sto cercando di migliorare quello. Questa è una squadra fortissima, ma ora dobbiamo concentrarci sulla SPAL che incontriamo domenica. Se riprendiamo a lavorare pensando che domenica abbiamo uno scontro diretto allora verrà fuori la nostra forza. Prima o poi dobbiamo svoltare, ce lo impone la qualità di questi calciatori. Se si può arrivare al miglioramento subito bisogna volerlo a tutti i costi. Questo è un campionato difficile in cui nessuno si sentirà mai al sicuro. Sotto spingono, tutte si sono rinforzate e noi ci siamo indeboliti perché abbiamo venduto Duncan. Se riusciamo a migliorare subito è tanto di guadagnato per noi e tutta la società”.

La Roma? “Noi la rispettiamo tantissimo. L’arrivo di Fonseca in Serie A è un bene per tutto il calcio italiano. Il Sassuolo doveva riconoscere la forza dell’avversario, ma doveva tentare di fargli male a ogni ripartenza. Sicuramente non potevamo pensare di aggredire la Roma altissima. Questo è un campionato difficile, vedremo come andrà, ma dobbiamo restare tranquilli”.

Si aspettava un rinforzo sul mercato? “Abbiamo tanti infortunati da tanto tempo. Se tutti fossero stati sani non avremmo avuto bisogno di niente. Sicuramente vedendo gli infortunati qualcosa sul mercato si poteva fare”.