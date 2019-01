© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha analizzato ai microfoni di Inter Tv il pareggio ottenuto a San Siro: "Potevamo portare via i tre punti, ma era importante venire fuori da queste tre sconfitte anche brutte, almeno due di loro. Abbiamo ritrovato giocatori importanti e sono contento - evidenzia Fcinternews.it -. Avremmo potuto impensierire di più Handanovic per aver sbagliato scelte in potenziali occasioni da gol. Però nel girone d'andata abbiamo anche segnato tanto, 30 gol. Oggi risposte importanti in fase difensiva. Ma siamo ancora attenti sui punti che dobbiamo fare per sentirci fuori totalmente dalla zona salvezza: siamo ambiziosi, ma anche realisti".