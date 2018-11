Sassuolo, De Zerbi: "Babacar in dubbio. Boateng? Ci sarà come Duncan"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha fatto il punto della situazione sulla condizione della squadra alla vigilia del match contro il Chievo: "Boateng e Duncan sono rientrati ma non so se giocheranno dall'inizio - si legge su TuttoSassuolOCalcio.com -, Bourabia è fuori e non so quando rientrerà ed è una perdita importante. Babacar ha un problemino e devo decidere coi medici se convocarlo o no".