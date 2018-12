Sassuolo, De Zerbi: "Babacar per noi è un titolare a tutti gli effetti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato anche dei singoli nella conferenza stampa odierna riportata da TuttoSassuoloCalcio.com. "Babacar è un titolare a tutti gli effetti, Matri si crea tante occasioni, è un pericolo costante per gli avversari. Voglio portare altri giocatori vicino al gol, Duncan, Bourabia, Di Francesco...Berardi è già vicino. Dobbiamo prendere tutti un po' più di responsabilità, non può farlo solo Magnanelli, che è un punto di riferimento per tutti, devono farlo anche altri giocatori giovani, come Sensi, Duncan, Berardi, Marlon, Ferrari, Di Francesco...e altri, un po' per uno in braccio alla mamma, come si dice a Brescia".