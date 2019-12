Sassuolo, De Zerbi: "Balotelli mai trattato davvero. Non lo conosco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Brescia, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato anche di Mario Balotelli: "Non c'è mai stato nulla di concreto. Non lo conosco di persona, non so se sia difficile da gestire, è un grande talento e gli riconosco il grande potenziale".

