Sassuolo, De Zerbi: "Bella partita, ma dobbiamo alzare l'asticella"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Cagliari (2-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto la partita. Abbiamo trovato una squadra forte, ma potevamo andare in vantaggio. Anche sull'1-1 potevamo andare avanti. Abbiamo recuperato forzando la partita, con i palloni alti su Babacar. Possiamo crescere molto, possiamo chiedere di più. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ma tutti devono mettere qualcosa in più. Bisogna cercare di alzare l'asticella. Qualcuno si può accontentare per via della giovane età, ma non deve essere così".