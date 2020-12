Sassuolo, De Zerbi: "Bene nonostante le assenze. Rossi? Perdita pesante"

Le dichiarazioni di De Zerbi dopo Sassuolo-Benevento 1-0.

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato così, ai microfoni di Sky Sport, il sofferto successo per 1-0 ottenuto tra le mura amiche contro il Benevento.

Una partita difficile, complicata dall'espulsione. Che valore dai a questa gara considerando il contesto in cui è avvenuta?

"Siamo in sofferenza sul piano fisico e di giocatori disponibili. Ci stiamo aggrappando con le unghie alle alte posizione. Nel calcio ci stanno i moment in cui non sei brillante, ma devi fare le cose per bene lo stesso. Stiamo crescendo e dall'infermeria stanno uscendo giocatori importanti. Il fatto di esserci mentalmente è determinante".

Nel primo tempo è mancata velocità, oltre ad una prima punta?

"Djuricic ha fatto bene, per quelle che sono le sue caratteristiche. Non è al massimo così come Raspadori. Adesso c'è la partita di Firenze, dove dovremo migliorare nel gioco altrimenti la pagheremo. Ne sono consapevoli anche i giocatori".

Il Sassuolo può migliorare la classifica dell'anno scorso?

"Se dico che siamo una piccola squadra è per fare un po' di ordine, non per togliere ambizione. Le aspettative cambiano e il punto di Roma viene preso in modo negativo. Siamo ambiziosi, ma non ci dobbiamo dimenticare che siamo partiti tre anni fa con tanti giovani e anche io sono giovane. Sembra che diventi tutto dovuto e non voglio neanche mettere troppa pressione ai ragazzi".

Serve un centravanti in più?

"Manca anche Defrel, che due anni fa è stato l'acquisto più importante insieme a Chiriches. Se ci togli lui e Caputo diventa un problema. Oggi a tratti abbiamo fatto bene, perchè creare col Benevento non è facile per nessuno. L'assenza di Caputo pesa e quella contemporanea di Defrel è ancora più pesante. Per questo siamo contenti dei risultati e della nostra posizione".

Che ricordo ha di Paolo Rossi?

"Ero piccolo nell'82, ma già il suo nome dice tutto. La sua morte si somma a quella di Maradona: due perdite pesanti per chi è della mia generazione".