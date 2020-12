Sassuolo, De Zerbi: "Benevento nel cuore, spero di ritrovare brillantezza"

Ai microfoni di Ottochannel è intervenuto anche il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, allenatore che a Benevento ha lasciato un ottimo ricordo nonostante la retrocessione maturata sul campo. L'abbraccio con il presidente Vigorito, i complimenti a mister Inzaghi, poi parole di grande affetto nei confronti di una piazza che, nel match di ritorno, lo accoglierà sicuramente benissimo. Ecco le sue parole:

Anzitutto che emozione si prova ad affrontare il Benevento?

"Raramente mi soffermo ad abbracciare e a salutare gli avversari prima della gara, oggi l'ho fatto volentieri ed è un piacere rivedere tante persone con cui ho condiviso un percorso di vita e professionale che resterà indimenticabile. Ho espresso la mia stima per il Benevento anche ieri in conferenza stampa, non sarà mai un avversario per me ma una squadra che rispetto e per la quale ho grande affetto. Poi in campo ognuno pensa ai propri giocatori, ovviamente, ma sarò felice di tornare al Vigorito nel girone di ritorno".

Che Benevento ha visto?

"Ai ragazzi ho detto ieri che avremmo affrontato una neopromossa atipica. Il Benevento è un'ottima squadra, ben allenata, che sa stare in campo e che concede pochissimo. Hanno avuto tante occasioni per pareggiare e siamo riusciti a mantenere la porta inviolata anche in inferiorità numerica, merito di un avversario che aveva messo in difficoltà anche formazioni più accreditate di noi".

Dove vuole arrivare questo Sassuolo?

"Anzitutto spero di recuperare un po' di brillantezza e qualche calciatore che per noi è molto importante. Noi non siamo una grande squadra, stiamo facendo un percorso importante perchè c'è un lavoro alla base di un certo tipo. Ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra senza guardare troppo la classifica. Arriveranno i momenti negativi, forse perderemo qualche partita consecutivamente. Ma non dobbiamo mai perdere di vista concetti, identità e atteggiamenti".