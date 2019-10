Sassuolo, De Zerbi: "Berardi completo. Hellas non è una sorpresa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport alla vigilia del match contro l'Hellas Verona: "La sconfitta contro l'Inter ci deve aver lasciato qualcosa perché non ha fatto piacere a nessuno. Gli aspetti positivi ci sono, ma se vuoi fare risultato dobbiamo metterci ancora qualcosa in più. La squadra ha qualità ma non ha ancora trovato la continuità di rendimento che serve e l'atteggiamento per affrontare le gare in bilico. Abbiamo alternati vittorie e sconfitte: dobbiamo iniziare a pensare che le gare vanno combattute su ogni episodio".

Cosa manca ancora? "Da fuori quando non si conoscono bene le cose si pensi che cerchiamo solo la qualità della manovra ma in realtà quella è solo una parte del gioco. Come importanza è fra i primi elementi ma ci vuole anche altro. A volte lo abbiamo fatto vedere, altre no".

Hellas sorpresa? "Non sono sorpreso perché Juric è un tecnico bravo che sa dare la sua impronta alla squadra. Sarà dura domani ma dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi".

Il rinnovo di Berardi? "Sono contento, è cresciuto tanto e ora è diventato un giocatore completo. E' una soddisfazione vedere i calciatori affermarsi".