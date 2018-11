Sassuolo, De Zerbi: "Boateng valore aggiunto. Mercato? Faremo valutazioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a Radio Rai parlando anche dell'arrivo estivo in maglia neroverde di Kevin-Prince Boateng. "Lui è un valore aggiunto. A lui, come su altri ‘vecchi’, e penso a Manganelli, Matri, Peluso e Consigli, abbiamo aggiunto giovani di prospettiva alta che non a caso, si stanno facendo valere anche a livello di nazionale. Sensi è sottovalutato, la sua convocazione in azzurro premia un giocatore cui non puoi chiedere altezza e fisicità, ma che ha tecnica individuale di prim’ordine, mentre Berardi ha accusato una flessione fisiologica dopo un grandissimo avvio di carriera, ma lo vedo pronto a riprendersi quello che ha perso. Lo vedo determinato e molto sicuro di quello che vuole fare. Se faremo acquisti a gennaio? Ogni squadra è migliorabile, ma bisogna fare le giuste valutazioni perché a volte nel mercato invernale si cerca di migliorare e invece si peggiora", le parole di De Zerbi riportate da Tuttosassuolocalcio.com.