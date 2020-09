Sassuolo, De Zerbi: "Boga e Locatelli? Spero restino ma senza trattenerli per forza"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1 dopo la gara contro il Cagliari, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato del ritorno del pubblico allo stadio: "Un bell'effetto, speriamo che sia sempre meglio, le persone le abbiamo sentite e ci fa piacere, vogliamo giocare con la gente, altrimenti non è calcio. Ci hanno emozionato e tutti vogliamo vederli sempre allo stadio. Boga, Locatelli possono rimanere? Spero che restino tutti e si continui con questa squadra, se qualcuno andrà via la squadra andrà aggiustata secondo la politica del club che si basa sul crescere i giocatori e poi cederli perché è normale che vogliano competere a grandi livelli, non dobbiamo trattenerli per forza".