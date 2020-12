Sassuolo, De Zerbi: "Boga non è brillante, Djuricic non ancora al 100% dopo il Covid"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, commenta ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 0-0 contro la Roma: “Non stiamo giocando bene, il secondo tempo non mi è piaciuto per la poca voglia di vincere. Non sono contento, ciò che ho detto ieri non è stato per prendermi alibi o pretattiche, ma è chiaro che abbiamo fuori giocatori forti e alcuni che hanno giocato non sono al top. Non sono contento, apprezzo il punto perché giocavamo contro la Roma, ma non mi ha soddisfatto la poca convinzione per prendere la vittoria. Se abbiamo intenzione di essere nelle posizioni alte, dobbiamo cercare la vittoria con più forza: nella ripresa forse meritavano qualcosa di più loro. Dobbiamo anche prenderci la responsabilità di sbagliare: qui non ci sono pressioni, l’unica pressione che hanno sono io. Ma se vogliono arrivare in altre squadre serve prendersi più responsabilità, come oggi quando dovevano rischiare qualche giocata in più”.

Come mai ha chiesto tanto sacrificio a Berardi?

“Nel secondo tempo abbiamo fatto confusione, è un altro aspetto che non mi è piaciuto. Loro in dieci non avevano soltanto il trequartista, dovevamo difendere uguale nel primo come nel secondo tempo. Invece eravamo disordinati, non abbiamo fatto ciò che dovevamo fare”.

Mancava una punta di riferimento?

“Si sono mossi bene sia Djuricic che Raspadori. Abbiamo Boga che non è brillante, Djuricic calava dopo un’ora perché ha avuto il Covid, ho tolto Lopez perché era ammonito e in una partita un po’ contestata dalla Roma avevo paura che potesse essere espulso. Non siamo brillantissimi davanti”.