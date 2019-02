© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato della condizione della sua squadra: "Magnanelli ha recuperato in tempo record, stiamo bene. Sensi sta bene e gioca, così come Djuricic, che è un talento complesso e ha bisogno di continuità per rendere al massimo, adesso la sta avendo, può fare ancora meglio, ma sta salendo di rendimento e voglio cercare di dargli spazio, così come mi piacerebbe dare più spazio a Boga che quando entra a gara in corso spacca la partita, mi piacerebbe dargli più continuità già dall'inizio della partita".