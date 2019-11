© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

"Deve completarsi e al talento pazzesco di cui dispone, per arrivare in una grande deve aggiungere altre cose come i gol, la partecipazione all’azione e il non isolarsi per lunghi tratti della gara". A parlare così di Jeremie Boga è lo stesso tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, che al Corriere dello Sport sottolinea anche l'importanza dei gli altri talenti della rosa neroverde: "Boga non è l’unico giocatore forte che abbiamo: ci sono Locatelli, il rientrante Rogerio, Traoré, Djuricic che recentemente è stato convocato in nazionale dalla Serbia dopo 4 anni, Duncan… I tanti infortuni abbassano il livello dell’allenamento e io sono uno di quegli allenatori che preferisco sbagliare le scelte piuttosto che essere obbligati dall’emergenza a fare la formazione".