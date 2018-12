Sassuolo, De Zerbi: "Brignola in forma strepitosa. Deve stringere i denti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico neroverde Roberto De Zerbi ha analizzato il pari casalingo del suo Sassuolo contro il Torino ai microfoni di Radio Rai: "Abbiamo preso un gol che potevamo evitare, tra l'altro fatto da un giocatore forte che ha fatto un gesto tecnico di livello. Abbiamo creato tanto, potevamo fare di più, ma se non abbiamo vinto significa che non siamo maturi per forzare quando dobbiamo farlo. Non abbiamo la consapevolezza vera della nostra forza, tutta la squadra trae vantaggio sempre partendo dai singoli. Vittoria in casa che manca da tempo? Non mi preoccupa, abbiamo sempre fatto prestazioni ottime, con la Fiorentina all'ottantesimo eravamo in vantaggio, altre volte meritavamo di più, anche se dire così è scontato. Se non riusciamo a portare a casa risultati è perché ancora non riusciamo a vincere in queste situazioni. Brignola adesso è in forma strepitosa, ha fatto l'Europeo con l'Under 19 e ha pagato questo all'inizio, un po' l'avevo dimenticato perché Berardi aveva bisogno che si investisse su si lui per poi darci quello che oggi ci sta dando. Davanti ha Berardi, deve solo stringere i denti perché poche persone lo stimano come me. La classifica? Siamo là non con le aspettative che hanno le altre, questo non per deresponsabilizzarci, ma per restare umili e tranquilli e restare solidi al pensiero di inizio anno. Se continueremo a fare questi risultati magari ci giocheremo non il quarto posto, ma qualcosa di più della salvezza".