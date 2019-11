© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Potevamo rischiare di andare in vantaggio, brucia perché meritavamo qualcosa in più contro una grande squadra. Nel primo tempo avremmo potuto fare di più come coraggio, nel secondo invece abbiamo fatto molto molto bene. Assenze pesanti? Abbiamo sei assenze, pesanti per una squadra come la nostra ma chi ha giocato ha fatto bene".