Sassuolo, De Zerbi: "C'è chi è venuto qui sapendo di non giocarsela alla pari"

vedi letture

Il Sassuolo ha pareggiato in casa contro l'Udinese. Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida. Ecco le sue parole: "Il campo è lungo 100 metri, abbiamo fatto i primi 75 perfetti da grande squadra, gli ultimi 25 quando trovi 8-9 avversari o hai la giornata e le conoscenze, l'iniziativa e il coraggio di provare qualche giocata nello stretto che possa essere individuale o di due-tre giocatori oppure diventa una partita che tu puoi forzare un po' di più ma rischi di perderla come abbiamo fatto in passato. I primi 75 metri rispetto agli ultimi 2 anni li abbiamo fatti da grandi squadra, nei 25 finali c'è da lavorare, sia dal punto di vista fisico perché Boga è stato fermo, Traoré ha fatto la prima col Napoli, Caputo e Berardi rientravano, Defrel è stato fermo tanto, è normale che non siano al 100% e poi perché dobbiamo lavorare anche sugli ultimi 25 metri ma questo te lo dà il dettaglio, la giornata nella quale ti senti ispirato, l'esperienza di assumersi delle responsabilità, tante cose".

Oggi è stata più un'esperienza o che altro?

"A volte abbiamo cercato le combinazioni veloci ma è mancata la misura nel passaggio. Io sono contento. Sarei stato felice se avessimo vinto e ci fossimo messi al primo posto. Oggi c'erano due squadre: una che voleva giocare e l'altra che voleva difendersi e ripartire. Se guardiamo il calcio europeo spesso vince chi vuole ripartire perché lavorano sui tuoi difetti e finita la partita ti resta la rabbia per aver perso. Il miglioramento passa accettando che possa finire lo 0-0, che fai 4 tiri nello specchio. Se vuoi giocare anche tu diventa bella, se tu ti vuoi difendere e ripartire e io, se voglio diventare grande, devo stare attento per non farti ripartire".

Il cambio Traoré-Muldur come nasce oggi?

"Ho portato Berardi tra le linee e ho messo Muldur per cercare di avere un po' di profondità anche se non l'abbiamo trovata tanto. Noi possiamo giocare in tutti i modi. I tre in difesa ci permettevano di far bene la gara e di essere pronti sulle preventive".

A cosa dedicherà la sosta?

"Abbiamo grande margine dal punto di vista fisico. Siamo secondi, abbiamo 15 punti, non abbiamo mai perso. Abbiamo grande margine. Non abbiamo avuto quasi mai il vero Boga e il vero Defrel. Caputo sta stringendo i denti e si sta trascinando una pubalgia e lo ringraziamo, non abbiamo mai avuto Magnanelli che è l'anima di questa squadra, Toljan, che è il titolare a destra, non l'abbiamo mai avuto. Proveremo a recuperare la migliore condizione, felice perché stiamo migliorando".

Non c'è il primo posto ma il secondo fa tanto piacere...

"Sono contento che abbiamo fatto una partita da squadra matura, a me non piace vincere 4-3 ma mi piace vincerle 2-0, 3-0, 4-0 ma non mi piace dare un pugno e riceverlo e oggi era importante non farci dare il pugno, quindi siamo stati maturi. Mi fa piacere aver visto la squadra delusa dopo la gara ma dobbiamo essere contenti per non aver mai rischiato e per aver conquistato un rispetto degli altri che siamo diventati una grande squadra. Magari non siamo una grande squadra nei nomi, nel blasone, ma quando vengono e si consegnano come hanno fatto Cagliari, Torino e Udinese, sì abbiamo fatto 3 pareggi ma gli altri sono venuti qui sapendo che non potevano giocarsela alla pari".