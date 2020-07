Sassuolo, De Zerbi: "Cagliari ci serva da lezione. Nel calcio non c'è niente di scontato"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato anche dell'ultima gara contro il Cagliari: "La lezione è che di scontato non c'è niente, non so se ci servirà perché poi ogni gara fa gioco a sé. Dà fastidio perché in una gara così, senza rischiare mai e con il comando assoluto della gara, se non vai via con i 3 punti c'è delusione e rabbia ma il calcio è così".