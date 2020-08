Sassuolo, De Zerbi: "Caputo è un professore nel suo ruolo: pochi meglio di lui in Italia"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, parla ai microfoni di Sky della convocazione in azzurro di Francesco Caputo, uno dei tanti successi dei neroverdi nella scorsa stagione: "C'è grande soddisfazione per aver contribuito a portare 13 giocatori nelle rispettive nazionali, oltre a Caputo e Locarelli ne abbiamo tre in Under 21, è un motivo di grande soddisfazione. Quando lo abbiamo saputo ieri ci siamo sentiti ed anche io ero emozionato, la vivo come loro, con lo stesso trasporto. Caputo aveva poco bisogna di essere indirizzato, ma qui lo abbiamo accolto bene, ed è importante. Nel suo ruolo è un professore: non ci sono tanti attaccanti italiani più forti di lui, noi cerchiamo di far rendere le punte al massimo".

Locatelli desta tanto interesse ma il Sassuolo vuole tenerlo.

"Noi dobbiamo essere pronti a sostituirli ma non è automatico e scontato, necessiterebbe lavoro e un periodo di assestamento. Se rimangono tutti siamo molto contenti".

Dove migliorare nella prossima stagione?

"Usciamo da una stagione meravigliosa, la classifica è difficilmente migliorabile ma ci proveremo. Non intendo che si può arrivare al settimo posto, perché diventa una impresa quasi impossibile, ma sicuramente possiamo migliorare il nostro bottino di punti finale. Dobbiamo mettere a posto velocemente 3-4 aspetti che l'anno scorso ci hanno condizionato e so quali sono".

Sassuolo unica squadra a non perdere contro la Juve l'anno scorso. Ora ci sarò Pirlo a guidarla:

"Credo sia un predestinato, lo è stato da allenatore e penso possa far bene anche da allenatore. L'esperienza conta, ma qualcuno con la gavetta non è diventato un grande allenatore e qualcuno senza lo è diventato".