Sassuolo, De Zerbi: "Carnevali mi ha detto che non vende Locatelli, Boga e Berardi"

vedi letture

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Purtroppo anche oggi è arrivato un gol dell'avversario. Non sono arrabbiato perché giocavamo contro la Fiorentina e loro hanno attaccanti forti. Abbiamo fatto una grande partita, forse sto esagerando nei cambi ma voglio sia gente fresca che tutti sul carro: giusto giochino tutti, non ho dubbi di avere nessuno che è meno qualitativo. Sono preparati per fare i titolari".

Siete da Europa?

"Non per fare dietrologia o dire bugie, ma partiamo per salvarci. Ora sta a noi chiudere il discorso salvezza in casa col Lecce sabato, se vinciamo potremmo avanzare sopra due-tre squadre. Con la prossima partita che arriva non abbiamo neanche troppo tempo".

Defrel è il sostituto di Caputo?

"Caputo per quello che ha fatto con noi è insostituibile: per intensità, per come attacca gli spazi e per quanto è completo. Devo però gestire le forze, e avendo perso anche Obiang mi servono i cambi. Defrel può sostituirlo".

Avevate preparato le ripartenze dai calci d'angolo in favore della Fiorentina?

"Prepariamo di tre tenerne tre alti ma non per ripartire, bensì per bloccare gli avversari fuori. Chiaro che avendo giocatori tecnici e veloci, se la palla viene fuori cerchiamo di andare a fare gol pure noi".

Ha rinnovato col Sassuolo. C'era la Fiorentina su di lei?

"Abbiamo una squadra zeppa di talenti. Il problema di giocare ogni tre giorno mi toglie anche un po' di castagne dal fuoco con la formazione, e non devo essere io a toglierli. Sono rimasto volentieri, non mi ha chiamato nessuno. Volevo rimanere perché secondo me non abbiamo toccato il massimo, so che mi diverto. Carnevali mi ha detto che non vende né Locatelli, né Boga né Berardi. Sostituire questi tre è dura. Al di là della società, anche i giocatori devono capire che un anno in più a questo livello aiuta a fare il protagonista: se vai via un anno prima, magari, ti manca la forza. Anche loro devono capire che obiettivo hanno".