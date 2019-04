Sassuolo, De Zerbi: "Chiesa cascatore? Non credo sia scorretto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, nella conferenza stampa post-gara contro la Fiorentina ha risposto a chi gli chiedeva di Federico Chiesa.

Il rigore su Chiesa c'era? Gli è stata appiccata una etichetta sbagliata? "Mi sembra un bravo ragazzo e non credo che sia uno scorretto. E' un patrimonio per il calcio italiano. Nel tunnel e in campo è giusto che ci siano queste cose, perché sennò andiamo in campo con le mani giunte. Anche Chiesa rispondeva ai miei giocatori. Succede sempre. Io ho fatto il giocatore in categorie inferiori e succede anche peggio. Finché accadono cose del genere va tutto bene, basta che si stia nelle regole. Chiesa mi pare una brava persona, conoscendolo da fuori", ha detto.