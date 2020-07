Sassuolo, De Zerbi: "Chiriches si sta confermando come un valore aggiunto"

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio soffermandosi - tra le altre cose - anche su uno dei giocatori più in forma della squadra, il difensore Chiriches: "Conosciamo il suo valore come quello di Defrel. Ci sono mancati durante l'anno. Anche domani ci saranno tante assenze ma chi sarà in formazione è in grado di andare a fare punti a Roma o quantomeno di andare lì a fare una gara con le nostre armi. Chiriches si sta confermando il valore aggiunto che pensavamo potesse essere in estate. Locatelli uguale".

