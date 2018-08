Sassuolo, De Zerbi: "Con l'Inter vinto per meriti nostri e demeriti loro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato anche del Cagliari che sfiderà domani. "Il Cagliari è una buona squadra, con buone individualità e allenata da un allenatore bravo. In Serie A è difficile trovare avversari di basso valore, quindi è giusto basarsi sull'avversario, ma è importante guardare a noi stessi. E' facile trovare le motivazioni con l'Inter, ma domani affrontiamo una squadra del nostro livello, in casa loro, in un ambiente caldo, e non dobbiamo sbagliare atteggiamento. Su questo sono molto rigido, l'errore tecnico lo accetto, l'errore di approccio no. In settimana i ragazzi sono stati perfetti per sacrificio, impegno, volontà e domani voglio vedere questo, poi c'è anche l'avversario. Con l'Inter abbiamo vinto per nostra bravura e anche per qualche demerito dell'avversario. Noi siamo una squadra giovane, di giocatori bravi, dei quali quasi nessuno si è ancora imposto nel calcio italiano, per cui se dopo la vittoria con l'Inter, sbagliamo, allora non abbiamo capito niente", riportano i colleghi di TuttoSassuoloCalcio.com.