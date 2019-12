Sassuolo, De Zerbi: "Con la Juve rigore su Duncan, nessuno lo ha visto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per analizzare il match perso contro il Perugia in Coppa Italia: "Non devo fare nessuna strigliata, quelli che hanno giocato hanno fatto quello che potevano. Tanti giovani non sono pronti, la squadra di B di oggi è una squadra da rispettare. Non è facile giocare dopo due mesi, non devo rimproverare niente, solo il fatto di essere usciti. Non abbiamo sottovalutato la partita, voi parlate tanto di giovani ma a volte non sono pronti".

Caputo e Boga li ha lasciati fuori per preservarli?

"Non solo preservarli, alcuni di loro non avevano smaltito le fatiche di domenica. Abbiamo 7 infortunati da tanto tempo, se al Sassuolo togli tutti questi giocatori devi far giocare i più giovani, passando anche per qualche sconfitta".

Russo e Piccinini?

"La squadra era giovane, sono tutti giocatori di qualità. Vanno messi nella condizione di esprimersi, siamo andati sotto su due calci piazzati abbiamo messo tanto la palla in area, la partita l'abbiamo fatta".

La partita di oggi?

"Stiamo facendo bene, ma devo fare analisi diverse da quelle che fanno tutti. Oggi, nonostante abbiamo perso, i ragazzi hanno fatto il massimo. Oggi mi basta, ma domenica dobbiamo dare di più per fare punti".

Berardi?

"Ha iniziato lunedì ad allenarsi, ero tentato a portarlo in panchina ma non avendo fatto partitine non volevo rischiarlo. Lo staff medico sta facendo di tutto, ma dobbiamo essere lucidi nelle scelte".

Mazzitelli?

"La partita l'avevamo preparata per vincerla. Poi se facciamo l'analisi Piccinini è un 2002, Obiang e Muldur non giocano dall'Inter. Non hanno più visto il campo, non è facile avere un approccio migliore. Raspadori non ha mai fatto una partita dall'inizio, Bourabia è partito solo una volta titolare. Sapevo che potevamo andare incontro a qualche problema. Non abbiamo Defrel, non abbiamo Berardi, scelte diverse non avrei potuto farne. Posso accettare la sconfitta, i giocatori non hanno tolto nulla a livello mentale e fisico. Mazzitelli è chiuso da tanta qualità, penso che possa migliorare ancora ma davanti a lui ci sono giocatori pronti".

L'intervento Mazzocchi-Raspadori?

"Non lo so, ero troppo distante. Anche a Torino c'era un fallo su Duncan, nemmeno riportato nelle trasmissioni. Non sono portato a protestare su episodi che non vedo, nel primo tempo abbiamo avuto anche un'occasione pesante".