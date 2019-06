Sassuolo, De Zerbi: "Con la Roma c'è poco. Contatti? Lo tengo per me"

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto ai microfoni di Sky da Soriano del Cimino, Roberto De Zerbi parla così della stagione del Sassuolo e delle offerte della Roma ipotizzate dai giornali: "Non ho mai conosciuto questi posti ma mi fa piacere. Stamattina siamo andati a visitare il paese con il mio addetto stampa, è stato tutto bello", le parole del tecnico neroverde.

Ci fa un bilancio della stagione?

"Siamo contenti. La squadra era nuova, c'erano tanti giocatori nuovi con tanti innesti dall'estero. La squadra ha abituato bene all'inizio ma ci siamo salvati a 4-5 partite dalla fine, non siamo mai andati nella zona calda. Abbiamo valorizzato tanti giovani e ci siamo divertiti, altro aspetto importante".

Tanti gol subiti, solo il Parma ha fatto peggio, come mai?

"Bisogna lavorare su tutto. I gol li abbiamo divisi male perché abbiamo fatto 14 partite senza prendere gol e sono tante per una squadra come la nostra. Altri sono stati distribuiti nelle altre partite perché abbiamo attacco e ci siamo scoperti, essendo in svantaggio. Questo fa parte di una mentalità che va mantenuta, cercando di limitare gli errori e i difetti".

Dove si pone tra risultatisti ed esteti del calcio?

"Vi divertite molto a fare schieramenti. Ognuno può dire quello che vuole, il calcio è bello perché non c'è un solo modo per vincere. E' importante avere una strada da seguire e seguirla con coerenza. Non c'è solo una visione della cosa. Dà fastidio quando si cerca di dire questo è giusto, questo è sbagliato perché tutto è giusto e tutto è sbagliato".

Poi ci sono gli episodi:

"C'è stato anche l'anno scorso l'episodio quando il portiere si è fatto gol da solo. Se te li vai a creare, i risultati arrivano ma non c'è una regola precisa".

Un tifoso le ha chiesto: va alla Roma?

"Io dico quello che so: per adesso c'è poco o niente. Qualora si dovesse presentare un'offerta concreta ne parlerò con la mia società perché sono riconoscente a loro e mi hanno sempre dimostrato la loro stima. A Sassuolo sto benissimo e il giorno in cui ci sarà l'opportunità di andare via lo farò per andare a fare il calcio a modo mio, portando avanti le miei idee. Non ho in testa niente di particolare. Voglio divertirmi. Ad oggi non sto cercando niente ma non conosco quello che sarà il Sassuolo".

Ma ci sono contatti coi giallorossi?

"Queste sono cose che tengo per me. Quello che leggo sui giornali è oltre quella che è la verità. Quello che c'è fino ad oggi l'ho detto, poi da domani non so cosa succederà. Io a Sassuolo ci sto volentieri. Sono felice di allenare la mia squadra perché mi ha dato gratificazioni e non sono in cerca di qualcosa di più".

Lei è sulla lista della Roma?

"Voi sapete sempre di più dei diretti interessati".

Le piace Roma?

"Se rispondo è perché dico la situazione com'è ma ora sono concentrato sul Sassuolo".

Sarri alla Juve: cosa ne pensa?

"Sarei contento perché è un ritorno di un allenatore che è bello tenercelo nel nostro campionato. La cosa negativa è preparare le partite contro di lui. C'è già poco sonno per un allenatore e contro le squadre di Sarri arriva a livello zero".