Sassuolo, De Zerbi: "Contento, ma dobbiamo fare altri risultati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Chievo Verona: "Sono contento, ma abbiamo bisogno di altri risultati. Il campionato si è spaccato in due tronconi, entrambi molto equilibrati. Si lavora su una base di uno-due punti. L'attenzione è costante è fa la differenza, noi abbiamo evidenziato dei problemi. La prestazioni la facciamo sempre, poi è più semplice fare risultato".

È cambiato qualcosa? "Oggi eravamo a tratti bloccati, preoccupati. È normale, anzi mi fa piacere perché denota il fatto che ci teniamo tutti, però dobbiamo sapere e avere chiaro che non dobbiamo snaturarci. Dobbiamo giocare in maniera collettiva, aiutando sempre il compagno. Mettendo in mostra la qualità dei nostri giocati si arriva al gol".

C'è stata maggiore attenzione. "Gli ultimi 20 minuti c'è qualcosa su cui arrabbiarmi, quelli sono l'inizio dei nostri vuoti di concentrazione. Si costruisce in negativo se ci si siede. Se ci si siede sul 4-0 adesso si può farlo anche nella prossima partita".

Cosa ne pensa di Demiral? "È un calciatore forte e completo, tecnico. Ha sangue e personalità e ha 21 anni, ha un futuro roseo".

Quanto ha lavorato sulla testa di questa squadra? "Io ho la fortuna di allenare delle brave persone. I limiti ce li hanno loro, ma anche io. Li abbiamo pagati in maniera pesante, anche oltre. La testa è tutto, sempre. Sia quando si vince che quando si perde. Sulla testa bisogna sempre lavorare".