Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Bologna, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato del momento dei suoi rispondendo a una domanda sul se si aspettasse di essere più avanti a questo punto della stagione: "Come crescita di squadra no, come classifica sì. Come percorso no perché abbiamo cambiato tanti giocatori, chi è arrivato è arrivato a ritiro iniziato o terminato. Qualche scoppola ci ha pesato, come Roma e Atalanta, e ci ha condizionato. Avremmo meritato qualche punto in più, un po' ce lo aspettavamo. A Lecce avevamo sei decimi nuovi, escludendo il portiere, e non è facile portare tutti sulla stessa lunghezza d'onda, degli anni succede e degli anni non succede. Non è facile parlare la stessa lingua in 20".

