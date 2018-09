Sassuolo, De Zerbi: "Cristiano Ronaldo top ma la Juve non è solo lui"

© foto di Insidefoto

Nelle parole di oggi in conferenza stampa, riportate da TuttoSassuoloCalcio.com, Roberto De Zerbi ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. "E' uno dei primissimi a livello mondiale, ma la Juve non è solo Cristiano Ronaldo, ridurla solo a lui è sbagliato. Affrontare questa partita col piglio giusto sarebbe motivo d'orgoglio, speravo di affrontare la Juve più avanti, ma la affrontiamo adesso ed è un esame per noi, sul pullman sale chi sogna di fare risultato".