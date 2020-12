Sassuolo, De Zerbi dà indizi di formazione: "Cambierò qualcosa facendo meno danni possibili"

Quale formazione per il Sassuolo nel big match contro il Milan? Roberto De Zerbi, nell'intervista a SassuoloChannel della vigilia, ha dato qualche piccolo indizio: "Schiappacasse si è fermato per un affaticamento, Ricci sta fuori. Gli altri stanno bene. Non faccio la formazione in previsione di Genova, non solo perché giochiamo con la prima della classe, perché è una cosa che avevo già iniziato con il Benevento. Faccio la formazione prendendo in considerazione la possibile gara che potrà venire fuori e in base alle caratteristiche dei giocatori. In tanti dei nostri ancora non possono fare 3 gare in 7 giorni, pochissimi elementi oggi hanno quel privilegio di poter giocare tutte e tre le gare al 100% e secondo questo pensiero penso di alternare, facendo meno danni possibili".

