Sassuolo, De Zerbi: "Demiral? Mi hanno detto che resta e che non andrà"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso della conferenza stampa odierna, raccolta da TuttoSassuoloCalcio.com, Roberto De Zerbi, tecnico del club neroverde, ha parlato anche del mercato dei suoi. “Credo sia giusto che i giocatori che anno fatto bene abbiano l’ambizione di andare in un club più importante se c’è l’occasione. Se qualcuno dovesse partire dobbiamo pensarla non come un problema, ma una gratificazione. In entrata bisogna avere idee chiare e prendere giocatori funzionali alla squadra e all’ambiente. Demiral? A me hanno detto che resta e non ci sono possibilità che vada mia. Saremo comunque noi a decidere il da farsi, non le altre società”.