© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Cagliari, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Al di là del rigore sbagliato, il Cagliari il primo tiro ha fatto al 90', dà fastidio perché abbiamo pareggiato giocando una grande partita, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, vanno fatti loro solo i complimenti, il cinismo e le altre cose sono stupidate. Sui troppi gol subiti? Cosa c'entrano i 27 gol subiti col pareggio con due tiri subiti? Abbiamo fatto dei gol bellissimi, abbiamo creato l'azione del rigore con un'azione meravigliosa, abbiamo subito pochissimo e per questo dispiace non aver vinto".