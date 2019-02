Sassuolo, De Zerbi: "Dobbiamo decidere se fare il salto di qualità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Queste le battute riportate da tuttosassuolocalcio.com: "Domani sarà una partita importante perché dobbiamo dare un segnale, al di là del risultato che credo sia sempre conseguenza di come affronti la partita. Dobbiamo decidere se fare un potenziale salto di qualità, di mentalità, di consapevolezza o se tutto questo bisognerà rimandarlo più avanti. I nuovi arrivi? Demiral è un giocatore fisico ma anche tecnico, veloce, un difensore moderno che si sposa bene con la nostra idea, è chiaro che per entrare bene nei nostri meccanismi avrà bisogno di un po' di tempo. Scamacca è un giocatore dal potenziale alto, ha 19 anni, quindi se dicessi che oggi vale Boateng non direi la verità o lo appesantirei di una responsabilità che non potrebbe sopportare. Sono contento di averlo, voglio conoscerlo meglio allenandolo, è un patrimonio nostro. Io penso che chiudendo il mercato abbiamo avuto la conferma che abbiamo tanti giocatori forti che stanno facendo bene, perchè oltre a Boateng che è andato al Barcellona, abbiamo avuto interessamenti per altri giocatori importanti, anche quelli che non hanno giocato tanto o che hanno le potenzialità per fare meglio, mi riferisco a Di Francesco, Sensi, Duncan, Ferrari, questo è motivo d'orgoglio per chi lavora dentro il Sassuolo. E' chiaro che Boateng era una pedina determinante e non è stato sostituito, ma non vuol dire che bisogna essere meno forti, il verdetto della carta a volte si può cambiare, non è detto che questa squadra faccio meno bene".