Sassuolo, De Zerbi: "Dobbiamo diventare più scaltri. Se ci riusciamo, possiamo mirare in alto"

Così Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, dopo il pareggio in casa della Fiorentina, a Sky Sport: "Abbiamo raggiunto tante cose che mancavano l'anno scorso: difendere palla su palla, aiutare i compagni quando sbagliano... Dobbiamo diventare un po' più scaltri perché l'1-1 l'abbiamo preso in una fase di controllo totale e non dovevamo far creare le condizioni per il pareggio della Fiorentina. Se miglioriamo anche quello possiamo ambire a qualcosa di alto".