Sassuolo, De Zerbi: "Domani Magnanelli dal 1'. Duncan out, due in forse"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la SPAL valida per la sesta giornata del campionato di Serie A: "Le partite vanno affrontate tutte al massimo, la SPAL è una squadra forte che gioca insieme da tanti anni, con giocatori esperti e di qualità. Dobbiamo dare continuità a quanto fatto in queste cinque partite, altrimenti non conterebbe nulla. La SPAL non è solo la coppia d'attaccanti, è forte anche in difesa. Ha tre difensori molto abili e bravi nel duello, così come in mezzo al campo: basti pensare che un calciatore come Valdifiori sta trovando poco spazio. Contro l'Atalanta hanno disputato la gara perfetta, quando succede questo è perché tutti i singoli fanno una grande partita".

Sulla formazione: "Domani gioca Magnanelli, è rientrato prima della sfida con la Juve e aveva bisogno di qualche settimana in più di lavoro. Abbiamo due-tre situazioni di giocatori che hanno giocato poco, come Boateng, Duncan e Berardi. Vediamo, Duncan probabilmente non lo recupereremo".

Sul momento della squadra: "La gara con la SPAL è più importante di quella col Milan e non faccio scelte in funzione di quella coi rossoneri. Alla squadra chiedo di scendere in campo con la personalità che ci sta caratterizzando in questo periodo, spero il prima possibile il punto di arrivo sia quella di giocarsela su tutti i campi. La classifica va guardata dalla prospettiva giusta, mai pensando che su qualche campo si possa dare qualcosa in meno. Non si possono vincere tutte, certo, ma l'approccio e il pensiero è più importante del risultato".