Sassuolo, De Zerbi: "Domani spazio a chi gioca meno. Sarà gara vera"

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Catania in Coppa Italia: “La partita cade a pennello in questa settimana perché vogliamo tornare alla vittoria e perché voglio vedere in campo chi ha giocato meno. La nostra intenzione è andare avanti in questa competizione e quella contro gli etnei sarà una sfida vera da affrontare in maniera seria per vincere. Chi ha giocato meno domani avrà l’occasione di farmi vedere il suo valore e di meritare maggior spazio. - continua De Zerbi come riporta Parlandodisport.it - Rispetto alla gara contro l’Udinese dobbiamo manovrare più velocemente ed essere più sciolti. Rapporto col Catania? Sono rimasto amico con numerosi componenti della società e sarà un piacere ritrovarli, è una squadra a cui sono molto legato pur avendoci giocato solo un anno. E mi piacerebbe tornasse nelle categorie che contano”.