© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, si è così espresso a Sky Sport dopo il successo contro la Sampdoria: "Sono emozionato per Sensi perché è figlio nostro. Una giocata come la sua ti riempie gli occhi, vale il prezzo del biglietto. Conosce il gioco ed ha personalità da vendere, è un calciatore a tutti gli effetti".

Che partita oggi? "Il 3-0 del primo tempo non era veritiero, poi ad inizio ripresa abbiamo fatto il quarto e lì ci siamo un po' fermati come attenzione. Lì dobbiamo migliorare, negli alti e bassi di tensione. Se non vogliamo rimanere incompiuti, ma squadra vera, l'aspetto mentale è il più importante".

Berardi se ne vuole andare? "Non ha fatto i conti con noi, forse. Se il buongiorno si vede dal mattino, comunque, andrà a completarsi ancora di più. E chi avrà valutato la sua scorsa stagione non così buona probabilmente cambierà idea perché ha la qualità