Sassuolo, De Zerbi e il futuro: "Gli elogi finiscono in cantina. Sogno la libertà di Marcelo Bielsa"

Ospite delle colonne del Corriere dello Sport Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha commentato le voci che lo vogliono nel mirino di Roma, Fiorentina (prossimo avversario degli emiliani domani) e, addirittura, Barcellona, così come del futuro del club neroverde: "Finiamo queste dieci gare. E chiudiamo la questione aritmetica della salvezza. Non sono vecchio, ma abbastanza esperto da capire che gloria e attenzioni finiscono in cantina in poco tempo. [...] Inseguo una carriera di soddisfazioni personali. Allenare dove, come e quando voglio io. Io sogno la libertà di Bielsa, un allenatore che ha deciso di fare quello che sentiva. È rimasto se stesso. E ha fatto quello che si sentiva. Sempre conservando la fedeltà ai suoi principi. Io invidio Bielsa nel modo più sano per la libertà che ha saputo darsi".