© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro il Milan, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Purtroppo abbiamo preso un gol evitabile, un autogol, abbiamo fatto due passaggi nell'area prima di buttarla dentro nella nostra porta. Prima avevamo avuto l'opportunità di passare in vantaggio, abbiamo fatto una gara importante contro una squadra forte che sta bene, in un grande stadio, questa è la classifica partita che uno vuole vedere, questa è la strada. Boga? E' stato infortunato 3 mesi, è un talento, bisogna accompagnarlo cercando di non fare danni, poi lui deve giocare sfruttando quello che sua mamma e la natura gli hanno dato. Ma non è stato solo lui a fare una grande gara, anche Magnanelli, Peluso, abbiamo fatto una grande gara, forse il pareggio già ci stava stretto".