Sassuolo, De Zerbi elogia il gioiello Raspadori: "Ha la testa di un veterano, è nato grande"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa odierna, a -1 dalla gara contro la Juventus, Roberto De Zerbi ha parlato anche di Giacomo Raspadori. "Raspadori si gestisce da solo. L'ho detto tempo fa: è un piccolo Magnanelli, è nato grande. Ha la testa di un veterano, non serve stargli troppo addosso. Se lo meritava già prima l'esordio da titolare. Purtroppo per lo spazio ma per fortuna per lui per avere un modello, ha trovato Caputo davanti. Non c'è pericolo per la sua crescita".