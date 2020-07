Sassuolo, De Zerbi: "Europa? Daremo il massimo anche se la matematica ci condannerà"

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Cagliari, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato così della corsa per l’Europa, che per i neroverdi rischia di essere ormai vicina alla conclusione: “Ho sempre detto di spingere il massimo, anche quando la matematica dirà che non possiamo raggiungere quelle posizioni comunque andremo al massimo tra allenamenti e partite. Il Milan? È una squadra di livello, esperienza e tradizione diversa: ci confronteremo con le nostre armi e poi capiremo dove siamo arrivati in classifica, anche dopo la partita”, ha concluso.

Qui la conferenza stampa integrale.