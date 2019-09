© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di Radio Rai dopo la vittoria contro la Sampdoria. "Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario forte che temevamo, il risultato non dice che abbiamo faticato nella prima parte. E' da mettere a posto l'inizio delle gare, abbiamo costruito tanto anche dopo il 4-0 dove potevamo fare qualcosa in più. Abbiamo fatto complessivamente una buona gara. Berardi? Risalta rispetto all'anno scorso perchè ha fatto tre gol ma è lo stesso, spero per lui che raggiunga un bottino alto di gol e tutti capiscono che merita la Nazionale".