Sassuolo, De Zerbi: "Grande partita per merito dei calciatori"

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato così a Sky Sport lo 0-0 contro l’Inter: “L’occasione di Boateng ci è rimasta un po’ in gola, ma venire qui e pareggiare a San Siro è sicuramente un buon risultato, soprattutto per il momento che stavamo vivendo. I gol subiti non sono mai sinonimo di perdita di certezze, mi preoccupo se le dovessero perdere i giocatori. Oggi hanno dimostrato di non averle perse. Tante partite le abbiamo chiuse con zero gol subiti, il problema è quando ‘sbraghiamo’ e ne prendiamo tanti”.

Sulle prestazioni di Sensi, Boateng e Duncan e lo spezzone di Boga. “Io non faccio il finto umile perché a volte vengo interpretato male. Penso che abbiamo fatto una buonissima partita, una grande partita, perché abbiamo giocatori di qualità. L’allenatore può dare qualcosa in più, ma le qualità dei giocatori sono quelle e il merito è loro”.

Sulla fase di preparazione di questa sfida: "Mi sono soffermato sul penultimo passaggio, perché si tratta di potenziali azioni da gol che non vengono sfruttate o per imprecisione oppure per la troppa ansia di andare davanti al portiere. Rispetto alla sfida di Coppa Italia contro il Napoli abbiamo scelto di abbassare un po' la pressione, perché l'Inter è sempre l'Inter e va rispettata: la pressione alta favorisce una squadra che sa palleggiare; quando invece chiudi le linee di passaggio metti un po' più in difficoltà chi sa giocare. E noi abbiamo fatto questo".

Questo è un Benevento di maggiore qualità… “È vero. Il Benevento è venuto qua è ha vinto 1-0 con il Milan, quella squadra aveva un’anima forte e credo ce l’abbia anche il Sassuolo. C’è qualche giocatore che ha giocato oggi che potrebbe andar via a giorni, io non mi voglio opporre. Mi riferisco a Peluso, che ha avuto troppo poco spazio e potrebbe uscire. Noi non vorremmo, intanto oggi ha dimostrato di giocare come se dovesse star qui altri 10 anni”.

Su Locatelli. “È difficile escludere qualcuno dalla lista dei migliori oggi. Anche Locatelli è uno di questi, ora vediamo se mi ascolta un po’ di più. Sa quello che deve fare e lo sta facendo”.