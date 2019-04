© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato in casa contro il Parma, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Abbiamo sbagliato dei gol, il loro portiere ha fatto qualche intervento strepitoso, non abbiamo rischiato mai di essere presi contropiede, abbiamo fatto una grande partita poi il gol sposta i giudizi di tutti o quasi ma questa è la mia disamina sulla partita. Cosa cambia per la salvezza? Cambia che sapevamo che il campionato era difficile, questa gara era difficile, complessa e rischiosa, preferivamo vincere oggi come contro la Lazio ma si vede che quest'anno dobbiamo andare a prendere la salvezza ancora con più forza e con qualche turno di ritardo".